Şişme yatakla kaçmaya çalıştı

60 yaş altı erkeklerin ülkeyi terk etmesini yasaklayan Ukrayna'dan kaçışlar sürüyor. Dnipro Nehri'ni şişme bir yatak üzerinde geçerek Ukrayna'dan kaçmak isteyen bir kişi yakalandı.

Belaruslu yetkililer, bugüne kadar çok sayıda Ukraynalının ülkelerine yasadışı yollarla girmeye çalışırken yakalandığını fakat şişme yatakla ülkeye girmenin ilk kez denendiğini bildirdiler.

Belarus'a yasa dışı yollarla girmek isteyen Ukraynalı adam hakkında gümrük memurları tarafından gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemede 100 dolar para cezasına çarptırıldı ve şişme yatağa el konuldu.

Ukraynalı vatandaş hayatının risk altında olmasından dolayı böyle bir kaçış planı hazırladığını belirttikten sonra Ukrayna'ya iade edilmemesi hakkında talepte bulunduğu öğrenildi.