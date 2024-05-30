Sit alanında kaçak define kazısı yaparken yakalandılar

Kaynak: DHA
Sit alanında kaçak define kazısı yaparken yakalandılar

Aydın’da, jandarma ekiplerinin sit alanı bölgesinde define bulmak için kaçak kazı yaparken yakaladığı 5 kişi gözaltına alındı.

Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Başaran Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbaru sonrası çalışma başlattı. Ekipler, Hisar mevkisi Hafsa Hatun Türbesi'nin bulunduğu sit alanına dün akşam saatlerinde baskın düzenledi. Gerçekleşen operasyonda E.B., T.D., R.E., A.K. ve S.B. define içini kaza kazı yaparken yakalandı.

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Kaçak kazılarda kullanılan malzemeler ile şüpheli kişilere ait otomobilde gerçekleştirilen aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Otomobil sürücüsü S.B.'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan 37 bin 65 TL idari para cezası kesilerek ehliyetine 5 yıl el konuldu.

Şüpheli kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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