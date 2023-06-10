Sitare Akbaş hayatının dönüm noktasını açıkladı

Bir dönemin efsane dizisi Akasya Durağı'nda hayat verdiği Zeyno karakteri ile büyük beğeni toplayan Sitare Akbaş, hayatının dönüm noktasını anlattı.

Sitare Akbaş hayatının dönüm noktasını açıkladı

Lise yıllarında katıldığı tiyatro kulübüyle hayatının dönüm noktasını yaşayan, Akasya Durağı’nın Zeyno’su Sitare Akbaş, tiyatro haricinde ilgilendiği sanat dallarını, ilginç oyunculuk anılarını ve tatil planlarını MAG Haziran sayısında anlattı.

sitare-akbas-donum-noktasini-acikladi-vjfrt.jpg

Sitare Akbaş hayatını değiştiren süreç hakkında şunları söyledi:

“Lise ikinci sınıfa giderken bir arkadaşım “Tiyatro kulübü açılıyormuş, ona girelim.” dedi. Ben de “Ne işim var ya, ben yapamam.” demiştim. Sonra bana “Derslerden kaçarız prova oluyor diye...” deyince ben de hop kendimi tiyatro kulübünde buldum. Sonrası kocaman bir macera. O kadar sevdim ki, ne için dünyaya geldiğimi anladığım anlardan biriydi.”

sitare-akbas-donum-noktasini-acikladi-zvxa2.jpg

Akbaş sözlerine şöyle devam etti: “Tiyatronun benim için anlamı; insanın sanatsal açıdan kendini, var oluşu, evreni, davranış biçimlerini, geleceğe ve öze bakış açısını derinleştirecek gerçekle derinden yüzleşmesini sağlayabilecek bir laboratuvar alanı olması.”

sitare-akbas-donum-noktasini-acikladi-m4bpc.jpg

Tiyatro dışında ilgilendiği sanat dalları hakkında da konuşan Akbaş “Edebiyat da büyük aşkım. Şiir yazmayı, şarkı sözü yazmayı, beste yapmayı çok seviyorum. Aranjesinden klibine, albümün kapak tasarımına kadar çok heyecanla çalıştığım bir bölüm olarak müzik de var hayatımda. Aynı zamanda müzik yapımcılığı da yapıyorum çünkü. Bunun yanı sıra iki tane senaryom var. İleride ne olur hiç bilmiyorum” açıklamasında bulundu.

Öne Çıkanlar
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Son Haberler
Ajda Pekkan son anda kararını değiştirdi Magazin
Ajda Pekkan son anda kararını değiştirdi
Çay bahçesine yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı Güncel
Çay bahçesine yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Rus ordusu Odessa'yı vurdu: 3 ölü, 27 yaralı Dünya
Rus ordusu Odessa'yı vurdu: 3 ölü, 27 yaralı
Stefan Kuntz'a UEFA'dan görev Spor
Stefan Kuntz'a UEFA'dan görev
Rüyada alyans görmek ne anlama geliyor? Rüyada alyans görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada alyans görmek ne anlama geliyor? Rüyada alyans görmek ne demek?
Brezilyalı şarkıcı Anitta'ya Kapalıçarşı'da çok ayıp ettiler. Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a geldi Magazin
Brezilyalı şarkıcı Anitta'ya Kapalıçarşı'da çok ayıp ettiler. Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a geldi
James Bond'un kızı babasının izinden gidiyor Magazin
James Bond'un kızı babasının izinden gidiyor