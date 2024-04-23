Sitelerde araj şarj istasyonu kurulması için genel kurul kararı

Elektrikli araçlar yaygınlaştıkça elektrikli şarj istasyonlarına da gereksinim artıyor. Peki sitelerde durur ne olacak. İşte o soruya Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Başkanı Yahya Sağır yanıt verdi.

Yahya Sağır, Araç şarj istasyonu kurmak isteyen kat maliklerinin, sitelerde yönetim kurullarıyla yapacağı toplantı sonrası olağanüstü genel kurulda bu konuda karar alması gerektiğini söyledi.

Elektrik şarj istasyonları konusunda özel sektör bir yandan çalışırken, kamu kuruluşları da çalışma yapıyor. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirde alternatif çözümler konusunda planlama yapıyor.

Bu konuda bir yandan özel sektör bir yandan da kamu kurumları çalışmalarını sürdürürken, özellikle İstanbul gibi metropollerde alternatif çözümler öne çıkıyor. Sitelerde şarj istasyonlarıyla ilgili çözüm önerileri konusundaTesis Yöneticileri Konfederasyonu Başkanı Yahya Sağır yapılabilecek işlemleri anlattı.

Sitelerde elektrikli araç sahiplerinin, şarj konusunda site yöneticileri ve kat malikleriyle karşı karşıya gelebileceğini ifadene eden Sağır, sitelerde yapılacak işler ve demirbaş giderleri Kat Mülkiyeti Kanunu gereği lüks yatırımlar konusuna giriyorsa beşte dört çoğunluğun onayının arandığını ifade etti.

Sağır'a göre olağan ya da olağanüstü genel kurulda karar alınması gerektiğini ifade eden şunları söyledi.

"100 bağımsız bölümlü bir site düşünün, bu sitede yaklaşık 20 bağımsız bölümün maliklerinde elektrikli araç var ve araçları için şarj istasyonu kurulmasını talep ediyorlar. Genel kurulda da beşte dört çoğunlukla kararın alınması gerekiyor. Genel yapılacak masrafa daha sonrasında faydalanacak ise diğer kat malikleri, kat maliklerine gelen misafirler, beşte dört çoğunlukla alacakları karar doğrultusunda herkesin katılacağı giderlerle bu paylaşım yapılabilir. ."