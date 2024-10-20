Sıtma, Mısır'da tarih oldu

Mısır, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından sıtmadan korunmuş ülke olarak sertifikalandı. WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Sıtma, Mısır uygarlığı kadar eski, ancak şimdi bu hastalık tarihimizde yer alıyor" dedi. Mısır, 100 yıl süren mücadele sonunda bu başarıyı elde etti.

Sıtmanın yayılımının en az üç yıl boyunca kesintiye uğradığı kanıtlandığında sertifikalandırma süreci başlıyor. WHO, her yıl en az 600.000 kişinin sıtmadan öldüğünü ve bu sayının neredeyse tamamının Afrika'da olduğunu belirtti. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas'ın ardından WHO'nun Doğu Akdeniz Bölgesi'nde sertifika alan üçüncü ülke oldu.

Ancak WHO, sertifikalandırmanın "yeni bir aşamanın başlangıcı" olduğunu vurgulayarak Mısır'ın bu statüyü koruma konusunda dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Sıtmaya karşı en etkili önlemler arasında hastalığı izlemek ve sivrisinek ısırıklarından kaçınmak yer alıyor.