Sıvacının feci ölümü

Çukurova ilçesine bağlı 100.Yıl Mahallesinde 9 katlı apartmanın inşaatında çalışan 44 yaşındaki Mehmet Ali Soylu, 6’ncı kattaki dairenin balkonunda sıva yapmaya başladı.

Bir süre sonra Soylu, dengesini yitirerek balkondan aşağı düştü. Durumu gören diğer işçiler polise ve sağlık ekiplerine olayı bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Soylu’yu özel hastaneye kaldırdı.

Özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen Soylu, kurtarılamadı. Soylu’nun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.