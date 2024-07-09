Sıvacının feci ölümü

Kaynak: İHA
Sıvacının feci ölümü

Adana’da 9 katlı apartmanın inşaatında sıvacı olarak çalışan kişi dengesini yitirerek 6’ncı kattan düşüp hayatını kaybetti.

Çukurova ilçesine bağlı 100.Yıl Mahallesinde 9 katlı apartmanın inşaatında çalışan 44 yaşındaki Mehmet Ali Soylu, 6’ncı kattaki dairenin balkonunda sıva yapmaya başladı.

Bir süre sonra Soylu, dengesini yitirerek balkondan aşağı düştü. Durumu gören diğer işçiler polise ve sağlık ekiplerine olayı bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Soylu’yu özel hastaneye kaldırdı.

Özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen Soylu, kurtarılamadı. Soylu’nun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

i4.jpg

i3.jpg

i2.jpg

i1.jpg

Son Haberler
Kavurucu sıcağa kepçeli duş Gündem
Kavurucu sıcağa kepçeli duş
Belediyede çalışan robot intihar etti. Kendini merdiven boşluğuna bıraktı Gündem
Belediyede çalışan robot intihar etti. Kendini merdiven boşluğuna bıraktı
Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu Spor
Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu
Nagehan Alçı'nın Yunanlı gizli aşkının ismi ortaya çıktı. Büyükelçilikte istihbarat görevlisi Gündem
Nagehan Alçı'nın Yunanlı gizli aşkının ismi ortaya çıktı. Büyükelçilikte istihbarat görevlisi
Sokak ortasında ölü bulundu Gündem
Sokak ortasında ölü bulundu
Eskişehir'de Afgan dehşeti. 2 kişiyi bıçakladı. Biri ölümle boğuşuyor Yerel Haberler
Eskişehir'de Afgan dehşeti. 2 kişiyi bıçakladı. Biri ölümle boğuşuyor
Bilecik’te kaçakçılık operasyonu Yerel Haberler
Bilecik’te kaçakçılık operasyonu