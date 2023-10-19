Sivas 14 yaşındaki kız uçurumdan atlayarak intihar etti

Çocuğun ailevi problemleri olduğu ve Sevgi Evlerinde kaldığı öğrenildi. Çocuğun koluna “Yaptıklarım için pişman değilim” yazdığı ileri sürüldü.

Polis ikna edemedi

Edinilen bilgilere göre olay, bugün sabah saatlerinde Kılavuz Mahallesi’ndeki Yukarı Tekke Mezarlığı’nda yaşandı. 14 yaşındaki lise öğrencisi M.K’nin mezarlığın yanındaki uçurumun kenarına gittiğini görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine giden ekipler genç kızı ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. M.K, kendini 100 metre yükseklikten uçuruma bıraktı.

Kayalık alana düşen çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Çocuğun okul çantasının atladığı yerde, cep telefonunun ise atlarken yanında olduğu anlaşıldı. Kunduz’un koluna ise “Yaptıklarım için pişman değilim” yazdığı ileri sürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun öldüğünü belirledi. Çocuğun cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Polis ekipleri, çocuğun intihar sebeplerini ve ailevi problemlerini araştırıyor. Çocuğun bir hafta Sevgi Evlerinde kaldığı öğrenildi.