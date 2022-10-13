Sivas Gemerek’te icradan satılık arsa

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gemerek İcra müdürlüğünce ihalesi yapılacak olan taşınmazın bilirkişi raporuna göre; Sivas, Gemerek, Örenyurt köyü, Köyiçi mevkii, 121 ada, 21 parsel deki taşınmaz 1 Katlı Yığma ev ve arsası vasfında olup tapu kayıtlarında 114,75 m2 olarak geçmekte olan taşınmazın 1/1 hissesi borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmazların bitişik ve yakın çevresinde kendine benzer özellikleri olan yapılar bulunmaktadır. Arsa Örenyurt köyünün merkezinde olup, köy camisinin 85 mt güneyinde kalmaktadır. Arazinin içerisinde 1 adet76,06 m2 yapı bulunduğu tespit edilmiştir. Arsanın içerisinde Tekkatlı konut yapısı bulunmakta, Arazi hafif eğimli ve Kademeli şekilde olup Güneydeki küçük bahçesi kuzey sınırından daha düşüktür. bulunmaktadır.

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