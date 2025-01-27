Sivas yoğun sise teslim oldu

Kaynak: İHA
Sivas yoğun sise teslim oldu

Sivas sabah saatlerinde gözünün sisle açtı. Hava sıcaklığı olan kentte görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Sivas'ta sabah saatlerinde termometreler sıfırın altında 7 dereceye kadar düşüş gösterdi. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kent merkezinde sis etkili oldu.

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Yer yer 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli seyrederken, özellikle şehrin batısında yer alan 2 bin rakımlı Merakum Tepesi'nden görünen sis tabakası, adeta bir doğa şöleni sundu. Sis ilerleyen saatlerde etkisini azalttı.

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"SİS SİVAS'IN HER ZAMAN Kİ HALİ"

Sise tanıklık eden Suat Koçkanat, havaların soğuk olmasından dolayı sis oluşmasının normal olduğunu ifade ederek, "Bu sis, Sivas'ın her zaman ki hali olan bir durumdur.

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Zemheri olduğundan dolayı soğuk olması gayet normaldir. Biz bu kış mevsimini yaşamazsak yaz mevsimini göremeyiz. Sivas'ta kar yağmazsa kuraklık olur" şeklinde konuştu.

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