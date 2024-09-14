Sivas'ın galibiyet sevinci kursağında kaldı

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Sivas'ın galibiyet sevinci kursağında kaldı

Sivasspor Gaziantep FK maçında galip gelirken Rey Manaj'ın sakatlığı ve Balde'nin kırmızı kartı moralleri bozdu.

Trendyol Süper Lig’in 5. Haftasında Sivasspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanan mücadelede kırmızı-beyazlılar rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Sivasspor’a galibiyeti getiren golleri 37. Dakikada Rey Manaj 69. Dakikada Balde ve 83. Dakikada Paluli kaydetti. Gaziantep FK’nin golleri ise 6. Dakikada Maxim (P) ve 88. Dakikada Kenan’dan geldi.

REY MANAJ SAKATLANDI BALDE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ev sahibi ekipte 42. Dakikada Rey Manaj sakatlanırken Balde ise 69. Dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

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