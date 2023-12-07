Sivasspor 2. Lig ekibi önünde tur biletini kaptı

Süper Lig ekibi Sivasspor, 2. Lig temsilcisi önünde 2-1 kazandı, Türkiye Kupası'nda adını 5. Tur'a yazdırdı.

KAYNAK: AA
Sivasspor 2. Lig ekibi önünde tur biletini kaptı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 yenen EMS Yapı Sivasspor, 5. tura yükseldi.

Ev sahibinin gollerini 19'da penaltıdan Hakan Arslan ve 25'te Ahmed Musa attı. Konuk ekibin tek sayısını 45'te Harun Özcan kaydetti.

EMS Yapı Sivasspor: 2 - Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 1
Stat: BG Grup 4 Eylül Stadyumu
Hakemler: Alpaslan Şen, Emre Doğu, Abdülhamit Söyler
EMS Yapı Sivasspor: Erhan Erentürk, Murat Paluli, Poungouras, Appindangoye, Ziya Erdal, Keita (Dk. 74 Njie), Hakan Arslan, Kvet, Eren Kaya (Dk. 46 Emre Gökay), Abdulkadir Parmak, Ahmed Musa (Dk. 74 Manaj)
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: Cantuğ Temel, Hüseyin Eren Bektaş, İsmail Tarım, Ahmet Batuhan Akyüz, Sirac Susancak (Dk. 73 Metincan Cici), İrfan Akgün (Dk. 83 Talha Bulut), Ufuk Özcan, Mustafa Diler (Dk. 73 Mehmet Arslan), Kerem Kılıç (Dk. 64 Abdullah Çelik), Erkul Küçük (Dk. 73 Ahmet Arda Tuzcu), Harun Özcan
Goller: Dk. 19 Hakan Arslan (Penaltıdan), Dk. 25 Ahmed Musa (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 45 Harun Özcan (Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 48 Ufuk Özcan, Dk. 90+1 İsmail Tarım (Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor), Dk. 76 Appindangoye (EMS Yapı Sivasspor)

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