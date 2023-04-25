Sivasspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki Sivasspor - Fenerbahçe ve Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da yine Sivas'ta sarı-lacivertliler ile oynanacak müsabakanın biletleri satışa çıktı.
Süper Lig'de oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt (1. Kategori): 120 TL
Maraton Alt (2. Kategori): 70 TL
Maraton Üst (2. Kategori): 70 TL
Güney Alt (3. Kategori): 50 TL
Güney Üst (3. Kategori): 50 TL
Kadın Tribün (4. Kategori): 50 TL
Misafir Tribün (5. Kategori): 65 TL
Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin bilet fiyatları ise şu şekilde:
VIP Alt (1. Kategori): 100 TL
Maraton Alt (2. Kategori): 50 TL
Maraton Üst (2. Kategori): 50 TL
Güney Alt (3. Kategori): 30 TL
Güney Üst (3. Kategori): 30 TL
Kadın Tribün (4. Kategori): 30 TL
(İHA)