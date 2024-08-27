Trabzonspor'un faiz sarmalından nasıl kurtulacağını açıkladı

Trabzonspor Kulübü, mali durumunu düzeltmek amacıyla önemli adımlar atıyor.

Başkan Ertuğrul Doğan, kulübün internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, sermaye artırımı başvurusuyla birlikte elde edilecek kaynakla Bankalar Birliği’nden resmi olarak çıkacaklarını belirtti. Bu adım, kulübün yıllık 500-600 milyon liralık faiz yükünden kurtulmasını sağlayacak. Faiz oranlarının yüksek olduğu bir dönemde bu sürecin başarıyla tamamlanması, Trabzonspor için büyük bir finansal rahatlama anlamına geliyor.

Doğan, "KAP'ta açıkladığımız raporlar incelendiğinde sadece banka kredilerinden değil, diğer birçok borçtan da kurtulmak için ciddi adımlar attığımız görülecektir. Bu süreç sonunda Trabzonspor'un mali yapısını büyük ölçüde güçlendireceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ertuğrul Doğan, sermaye artırımının öz kaynakları pozitife çevireceğini vurgulayarak, UEFA’nın pozitif öz kaynak kuralı gibi mali kriterleri aşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ayrıca, sigorta prim borcu olmayan Trabzonspor, vergi borçları için de ciddi bir ödeme planı yapacak. Sıfır borç politikasına doğru atılan bu adımlarla kulübün geleceği güvence altına alınacak.

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