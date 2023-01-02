Sivasspor Galatasaray maçı tekrar edilecek mi? Cevabı geldi

Süper Lig'de geçen hafta Galatasaray, Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yenmişti.

Maçın 50. dakikasında Sivasspor'un Ulvestad'la bulduğu gol, VAR müdahalesiyle pozisyonu izleyen Erkan Özdamar tarafından iptal edilmişti.

Bu kararın ardından tartışmalar hala sürerken, Sivasspor'un flaş bir hamle geldi. Sivasspor Kulübü, VAR uyarısı ile iptal edilen gol pozisyonunun kural hatası olduğunu ileri sürerek maçın tekrar edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı.

Peki bu maçta kural hatası oldu mu, maç tekrar edilir mi?

Eski hakem ve Fanatik gazetesi yazarı Deniz Çoban, bu konuya açıklık getirdi. Çoban'ın Fanatik'te yer alan açıklaması şöyle:

"Sivasspor’un “Kural Hatası” itirazından sonuç alacağına ihtimal vermiyorum. Bence Sivasspor cephesi de bunun farkında ancak yaşadıkları mağduriyeti TFF nezdinde kayda geçirmek istiyorlar. Burada bir kural hatasından söz etmek mümkün değil. Bu güne kadar nizami birçok gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Temel prensipte bu iptal edilen golün de, diğer ofsayt gerekçesiyle hatalı olarak iptal edilen gollerden bir farkı yok.

Geçmişte Alman liginde oynanan Leverkusen Hoffenheim maçında, auta giden kafa şutuna ünlü hakem Felix Brych gol kararı vermişti. Hoffenheim’in kural hatası itirazı sonuçsuz kalmış, bu hata hakem hatası olarak kayıtlara geçmişti. Sivasspor-Galatasaray maçında yaşananların bu olaydan çok farklı bir yanı yok. O dönem bu pozisyonla ilgili FIFA’da bir değerlendirme yapmış ve hakemin sahada yaptığı görüş hatasının, kural hatası itirazıyla masaya taşınamayacağını ifade etmişti."