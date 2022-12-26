Rıza Çalımbay'dan 50 bin liralık jest

"Makul duruşu, başarıyı abartmadan içselleştirmesi ve rakiplerine karşı bir üstünlük psikolojisi olarak kullanmayan bir karakter olması" gerekçeleriyle ödül verilen Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da, 50 bin liralık teşvik ödülü aldı.

Futbolu ve mesleğini çok sevdiğini, futbolculuk kariyerinde her zaman disiplinli çalıştığını ve futbola minnettar olduğunu kaydeden Çalımbay, "Çünkü okuyamadım, sadece ilkokulu bitirdim. Sonra da 13 yaşında futbola başladım. Futbol hayatımda hep Beşiktaş'ta oynadım sadece. En çok bu takımın formasını giydim, kaptanlığını yaşadım. Antrenörlüğe başladığım zaman da her zaman rakibe, taraftara, antrenörlere hiçbir zaman saygısızlık yapmadım." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktörlerin lider olmaları ve liderin her türlü durumda dik durması gerektiğini anlatan Çalımbay, "Hiç ayrım yapmadan çalıştım. Bana göre futbol nankör değildir, güzel bir şeydir. Değerlendirdiğin zaman mükemmel bir yere gelirsin. Saygı duyarsanız çok severseniz, çok başarılı olabilirsiniz. Bu ödül benim için bu yüzden çok çok önemli." diye konuştu.

Rıza Çalımbay da 50 bin liralık ödülünü madenci ailelerine bağışladı.