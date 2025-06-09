Sivasspor'a şampiyon teknik direktör: Çalımbay ile yollar ayrılmıştı

TFF 1. Lig'e düşen Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından yeni patron belli oluyor.

Sivasspor yönetiminin teknik direktörlük koltuğu için öncelikli hedefi İsmet Taşdemir oldu.

51 yaşındaki çalıştırıcı 2022-2023 sezonunda Bodrum FK’yı, 2023-2024 sezonunda ise Kocaelispor'u Süper Lig'e taşımıştı.

Sivasspor geçtiğimiz sezon Bülent Uygun ve Ömer Erdoğan’ın ardından Rıza Çalımbay'ı göreve getirmişti. Ancak kötü gidişe engel olunamamıştı ve Sivasspor topladığı 35 puanla küme düşmüştü.