Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi Manaj gelişmesi. Bülent Uygun açıkladı

Kaynak: AA
Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi Manaj gelişmesi. Bülent Uygun açıkladı
Sivasspor, Galatasaray maçına hazırlanırken, teknik direktör Bülent Uygun gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, bugünkü antrenmandan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Güç ve avantajlara bakıldığında Galatasaray karşısında zor bir maçın kendilerini beklediğini vurgulayan Uygun, "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gücünü bilmeyen yoktur. Dolayısıyla çok zor bir maça gidiyoruz. Burada puanlar alabilmek için mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.

Uygun şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonun kim olacağı beni ilgilendirmiyor, kendi takımımda ne kadar başarılı olabilirim ona bakıyorum. Dört büyük takıma karşı da çıktık en üst seviyede maksimum mücadelemizi verdik. Dolayısıyla kimin ne olduğu beni ve camiamızı çok fazla ilgilendirmiyor. Onların göstereceği performansı, yaşananları herkes fazlasıyla görüyor. Biz sadece çıkacağız futbol adına ne yapmamız gerekiyorsa en güzel şekilde onu yapacağız. Sonra bize kim nasıl davranıyorsa da karşılığını alacak."

Uygun, takımda golcü oyuncu Rey Manaj'ın Konyaspor maçında aldığı darbeden dolayı küçük bir sakatlığının bulunduğunu, antrenmanlara yarından itibaren katılacağını, Hakan Arslan'ın da koşulara başladığını ifade etti.

Galatasaray maçında kaleci Ali Şaşal Vural'a şans vereceğini dile getiren Uygun, diğer kaleci Nikolic'in performansından da memnun olduğunu söyledi.

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