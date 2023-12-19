Sivasspor'da hakem tepkisi. Servet Çetin konuştu

Kaynak: AA
Sivasspor'da hakem tepkisi. Servet Çetin konuştu
Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, 3-1'lik Başakşehir yenilgisi sonrası hakem kararlarını eleştirdi.

Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir'e deplasmanda 3-1 yenilen Sivasspor'da; teknik direktör Servet Çetin, üst üste çalınan penaltıların kendilerini oyundan düşürdüğünü söyledi.

PENALTILAR BİZİ OYUNDAN DÜŞÜRDÜ
Çetin, "Maça iyi başladık. İstediğimiz zamanda golü de bulduk, ama son dakikalardaki penaltı 1-1'e sebep oldu. Başakşehir'in üstün oynayacağını tahmin ediyorduk. İçeriye 1-1 girmemiş olsak daha iyi olacaktı. İkinci yarının başındaki penaltı da bizi oyundan düşürdü" dedi.

VAR OLMASINA RAĞMEN HATA VAR
Çetin şöyle devam etti: "Umarım hakemler haklıdır. Öteki türlü bizim için sıkıntı oluyor. Nedense bize çok rahat ve emin çalınıyor düdükler. Umarım hakemler haklılardır. Bizim de canımız yanıyor. VAR'a rağmen hatalı kararlar çıkıyor, sıkıntı bu. Hakemlere saygılıyız. Geçen haftaki olayı onaylamıyoruz. VAR olmasına rağmen yapılan hatalar kulüplere zarar veriyor. İnsanlar geriliyor, mutsuz oluyor. Avrupa'da bu kadar olduğunu düşünmüyorum. İstikrarlı kararlar olmuyor. Başka takıma çalınanlar başka bir takıma çalınmadığında sıkıntı yaşanıyor."

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