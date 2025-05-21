Sivas'ta 126 bin 800 makaron ele geçirildi

Kaynak: AA
Sivas'ta 126 bin 800 makaron ele geçirildi

Sivas'ta polis ekiplerince 126 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılık...

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İl merkezinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin 800'ü dolu olmak üzere 126 bin 800 makaron, 4 elektrikli ve 1 manuel sigara sarma makinesi ile 55 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Son Haberler
Galatasaray'da Okan Buruk'un yardımcısı isyan etti: İstanbul tehlikeli
Galatasaray'da Okan Buruk'un yardımcısı isyan etti: İstanbul tehlikeli
Sakarya’da kaza! Otomobil şarampole uçtu: Karı-koca yaralandı
Sakarya’da kaza! Otomobil şarampole uçtu: Karı-koca yaralandı
Gazze’de acı bilanço: 53 bin 655 ölü, 121 bin 950 yaralı! (21 Mayıs 2025)
Gazze’de acı bilanço: 53 bin 655 ölü!
Bitget’in Blockchain4Youth Programı’nda 1 yılda 6 binden fazla katılımcıya eğitim verildi
Bitget’in Blockchain4Youth Programı’nda 1 yılda 6 binden fazla katılımcıya eğitim verildi
Yolcunun üzerinden çıkanlar şoke etti
Yolcunun üzerinden çıkanlar şoke etti