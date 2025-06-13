Sivas’ta 4 büyüklüğünde deprem! (13 Haziran 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sivas’ta 4 büyüklüğünde deprem! (13 Haziran 2025)

Son dakika… Son dakika… Sivas’ın Gürün ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

AFAD'ın sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Sivas’ın Gürün ilçesinde saat 10:48 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

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Eskihamal mevkiindeki depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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