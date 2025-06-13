Sivas’ta 4 büyüklüğünde deprem! (13 Haziran 2025)

AFAD'ın sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Sivas’ın Gürün ilçesinde saat 10:48 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem oldu.
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Eskihamal mevkiindeki depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 13, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Gürün (Sivas)
Tarih:2025-06-13
Saat:10:26:11 TSİ
Enlem:38.87583 N
Boylam:37.4575 E
Derinlik:7 km
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