Sivas’ta 4 büyüklüğünde deprem! (13 Haziran 2025)

AFAD'ın sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Sivas’ın Gürün ilçesinde saat 10:48 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Sivas'ta deprem! Kandilli duyurdu (11 Haziran 2025)

Eskihamal mevkiindeki depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.