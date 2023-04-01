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Anadolu'nun en yüksek cam terasında dehşet yaşandı

Sivas’ın Divriği ilçesinde bir şahıs 243 metre yüksekliğiyle İç Anadolu Bölgesi'nin en yükseği olan cam seyir terasında dehşet yaşandı. O dehşet anı güvenlik kamerasına yansıdı

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 10:54
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Sivas'ta Anadolu'nun en yüksek cam terasında dehşet yaşandı

Anadolu'nun en yüksek cam terasında dehşet yaşandı
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Yanına aldığı sandalye ile cam balkonunun kenarına geldi. Tereddüt bile etmeden kendini 243 metreden boşluğa bıraktı. 

İHA'nın haberine göre, olay Sivas’ın Divriği ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, psikolojik sorunları olan Y.K. isimli şahıs ilçede bulunan İç Anadolu Bölgesi'nin en yükseği olarak bilinen cam seyir terasına gelerek kendini aşağı attı. 243 metre yüksekliği bulunan cam seyir terasından kayalıklara atlayan Y.K.’yı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de intihar eden şahsı kurtarma çalışması başlattı. Oldukça dik ve kayalık olan yerden cesedi çıkarmakta güçlük çeken itfaiye ekipleri Sivas AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri yaklaşık 9 saatin ardından intihar eden şahsın cansız bedenini kayalıklardan çıkarmayı başardı.
Defnedildiği öğrenilen Y.K.’nın intihar anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Y.K‘nın elinde sandalye ile cam seyir terasına gelip bir süre atlayacağı alanı izledikten sonra korkulukların üzerine çıkarak 243 metre yükseklikten kendini aşağı bıraktığı görüldü.

(Fotoğraflar: İHA)

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