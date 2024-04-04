Sivas'ta BBP seçim zaferini gece boyu kutladı

BBP adayı Adem Uzun, Sivas Belediye Başkanlığı görevine resmen başlamasının ardından kent meydanında kutlama programı düzenledi. Belediye Başkanlığı binası önünde toplanan partililer, halaylar çekti ve hava fişek gösterisi yaptı.

Partililere seslenen Başkan Uzun, vatandaşlarla birlikte şehri güzelleştireceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte yaptık, değişimi hep birlikte başardık. Bundan sonraki süreçte de hep birlikte şehrimizi güzelleştireceğiz. Şehrimize yenilikler getireceğiz, hep birlikte geliştireceğiz. Hizmet ve çalışmak niyetiyle geldik. Sizlerden bu süreçte desteklerinizi, dualarınızı bekliyorum. Sizler benimle birlikte yürüyeceksiniz, bende sizlerle birlikte yürüyeceğim."

Programa katılan vatandaşlar da seçim zaferinden dolayı sevinçlerini dile getirdi.