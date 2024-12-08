Sivas'ta 'Bülent Uygun istifa' sloganları

Kaynak: İHA
Sivas'ta 'Bülent Uygun istifa' sloganları

Sivasspor'da eleştiri oklarının çevrildiği Teknik Direktör Bülent Uygun, Galatasaray maçında istifaya davet edildi. Kırmızı-beyazlı tribünler, maçın son bölümünde "Bülent Uygun istifa" sloganları attı.

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Sivasspor, 15. haftadaki maçta Galatasaray'a 3-2 yenilirken tepkilerin odağında yine Teknik Direktör Bülent Uygun vardı.

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Sivasspor'un Galatasaray karşısında ortaya koyduğu performans, teknik adam için bardağı taşıran son damla oldu. Sezon başından bu yana oynattığı futbol nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Uygun için Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda ilk kez istifa sesleri yükselmesi dikkat çekti.

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Sivasspor tribünlerinde maçın belli bölümlerinde "Bülent Uygun istifa" şeklinde sloganlar atıldı. Sloganlarının ardından Bülent Uygun, taraftara dönerek kafa salladı ve el-kol hareketleri yaptı. Kısa süreli taraftarlar tartışan Uygun'u yardımcıları sakinleştirdi.

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