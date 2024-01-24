Sivas’ta çıkan silahlı kavgada 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay Eğriköprü Mahallesi Yamaçlı Sokak'ta bulunan bir kafede yaşandı. B.Ç. isimli şahıs 58 AEJ 850 plakalı otomobil ile iddialara göre husumetlisi olan B.G.'nin oturduğu kafeye geldi.

Aralarında çıkan tartışmanın ardından B.Ç., silahla B.G.’yi vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan B.G. ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı B.G. olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis aracını olay yerinde bırakıp kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.