Sivas'ta çobanı dünyanın en zehirli yılanı soktu. Su içmek istemişti

Sivas’ın Divriği ilçesi Çiğdemli köyünde yaşayan ve çobanlık yapan Kamil Gündoğdu, oğlaklarını otlattığı sırada susadı. Su içmek için çeşmenin başına giden Gündoğdu, su içeceği sırada dünyanın en zehirli yılanları arasında yer alan engerek yılanı saldırısına uğradı.

Kolundan ısırılan Gündoğdu, hemen Divriği hastanesine götürüldü. Kolunda şişlik olan Gündoğdu, ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi.

Burada iki kez ameliyata alınan çobanın kolunun büyük bir kısmı açılarak damarların rahatlatılması sağlandı. Gündoğdu, yoğun tedavinin ardından hayatta kalmayı başardı.

KOLU DAVUL GİBİ ŞİŞTİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Öztemür, genç çobanın hastaneye geldiğinden bilincinin açık, kolunun oldukça şiş olduğunu söyledi.

Öztemur "Yaralı acil servise geldiğinde kolunda çok ciddi şişlikler vardı. Müdahale edildi ancak hastanın şişlikleri gerilemedi. Hastanın dolaşımında problem olmasından dolayı kolunu boydan boya dolaşımını rahatlatmak için açıp ameliyat edildi. Hastamızın şu anki durumu iyi, üç gün önce hastamızı tekrar ameliyata alındı. Her şey yolunda giderse birkaç gün sonra taburcu ederiz” diye konuştu.

İLK MÜDAHALEYİ KENDİSİ YAPTI

Yılanın ısırmasından dolayı kolunu iple bağlayarak ilk müdahaleyi yaptığını belirten Kamil Gündoğdu, “Köyümde oğlaklarımızı otlatırken susamıştım. Çeşmeden su içmeye gittim ve çeşmenin etrafı biraz otluydu. Eğildiğim esnada koluma saldırdı. Eve biraz uzaktım kolumu iple bağladım ve eve gittim" dedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Gündoğdu "Sonrasında Divriği Devlet Hastanesine gittik ve ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edildim. İki haftadır buradayım şu an kendimi iyi hissediyorum. Yılan zehirliydi. Sağ olsunlar hocalarımızda hemen müdahale ettiler" diye konuştu.

"Engerek yılanı köyde hayvanlarımızı da sokuyorlardı ancak hayvanlar dayanamıyor ölüyorlardı" diyen Gündoğdu "Yılan ilk soktuğu zaman biraz korktum ama hemen yan etki yapmadı. Kolumda şişlik oluştu. Şu an kendimi iyi hissediyorum” şeklinde konuştu.