Sivas'ta çobanı dünyanın en zehirli yılanı soktu. Su içmek istemişti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sivas'ta çobanı dünyanın en zehirli yılanı soktu. Su içmek istemişti

Sivas’ta su içmek için çeşmenin yanına giden çoban dünyanın en zehirli yılanlarından biri olan engerek yılanı saldırısına uğradı. İki başarılı ameliyat geçiren genç çoban hayatta tutundu.

Sivas’ın Divriği ilçesi Çiğdemli köyünde yaşayan ve çobanlık yapan Kamil Gündoğdu, oğlaklarını otlattığı sırada susadı. Su içmek için çeşmenin başına giden Gündoğdu, su içeceği sırada dünyanın en zehirli yılanları arasında yer alan engerek yılanı saldırısına uğradı.

Kolundan ısırılan Gündoğdu, hemen Divriği hastanesine götürüldü. Kolunda şişlik olan Gündoğdu, ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi.
Burada iki kez ameliyata alınan çobanın kolunun büyük bir kısmı açılarak damarların rahatlatılması sağlandı. Gündoğdu, yoğun tedavinin ardından hayatta kalmayı başardı.

KOLU DAVUL GİBİ ŞİŞTİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Öztemür, genç çobanın hastaneye geldiğinden bilincinin açık, kolunun oldukça şiş olduğunu söyledi.

Öztemur "Yaralı acil servise geldiğinde kolunda çok ciddi şişlikler vardı. Müdahale edildi ancak hastanın şişlikleri gerilemedi. Hastanın dolaşımında problem olmasından dolayı kolunu boydan boya dolaşımını rahatlatmak için açıp ameliyat edildi. Hastamızın şu anki durumu iyi, üç gün önce hastamızı tekrar ameliyata alındı. Her şey yolunda giderse birkaç gün sonra taburcu ederiz” diye konuştu.

İLK MÜDAHALEYİ KENDİSİ YAPTI

Yılanın ısırmasından dolayı kolunu iple bağlayarak ilk müdahaleyi yaptığını belirten Kamil Gündoğdu, “Köyümde oğlaklarımızı otlatırken susamıştım. Çeşmeden su içmeye gittim ve çeşmenin etrafı biraz otluydu. Eğildiğim esnada koluma saldırdı. Eve biraz uzaktım kolumu iple bağladım ve eve gittim" dedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Gündoğdu "Sonrasında Divriği Devlet Hastanesine gittik ve ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edildim. İki haftadır buradayım şu an kendimi iyi hissediyorum. Yılan zehirliydi. Sağ olsunlar hocalarımızda hemen müdahale ettiler" diye konuştu.

"Engerek yılanı köyde hayvanlarımızı da sokuyorlardı ancak hayvanlar dayanamıyor ölüyorlardı" diyen Gündoğdu "Yılan ilk soktuğu zaman biraz korktum ama hemen yan etki yapmadı. Kolumda şişlik oluştu. Şu an kendimi iyi hissediyorum” şeklinde konuştu.

aw263268-03.jpg

aw263268-04.jpg

aw263268-05.jpg

aw263268-01.jpg

aw263268-02.jpg

Son Haberler
Olimpiyat Köyü skandalında telefondan Neymar çıktı Spor
Olimpiyat Köyü skandalında telefondan Neymar çıktı
500 bin TL'nin aylık getirisi arşa çıktı. Bankaların faiz yarışı hızlandı Ekonomi
500 bin TL'nin aylık getirisi arşa çıktı. Bankaların faiz yarışı hızlandı
Bir ilçede daha ekmeğe zam Ekonomi
Bir ilçede daha ekmeğe zam
Çöp dolu ev ve çevresinden 3 kamyon çöp çıktı Yerel Haberler
Çöp dolu ev ve çevresinden 3 kamyon çöp çıktı
İstanbul Boğazı'nda böylesi hiç görülmedi Spor
İstanbul Boğazı'nda böylesi hiç görülmedi
Züğürt Ağa’nın çekildiği köyün son hali ortaya çıktı Magazin
Züğürt Ağa’nın çekildiği köyün son hali ortaya çıktı
7.1'lik depreme AVM'de yakalanan Japonlar sarsıntıyı sallamadı. Ne malzemeden çalmışlar ne de oy için imar barışı getirmişler Dünya
7.1'lik depreme AVM'de yakalanan Japonlar sarsıntıyı sallamadı. Ne malzemeden çalmışlar ne de oy için imar barışı getirmişler