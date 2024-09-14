Sivas'ta ekipler okul servislerini denetlendi

Kaynak: İHA
Sivas'ta ekipler okul servislerini denetlendi

Sivas'ta İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler okul servislerine ilişkin denetim ve eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suşehri, Zara ve Gemerek İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, ‘Güvenli Okul Projesi' çerçevesinde okul servis araçları şoförlerini denetledi.

ser2.jpg Jandarma ekiplerince ışık donanımı, araçların arkasında okul taşıtı levhaları dur lambası takılması, araçta kamera kayıt cihazı bulundurulması ile ilgili hususlar tek tek incelendi. Öte yandan kazaların önlemesi, güvenli sürüş teknikleri, indirme bindirme kuralları, öğrenci taşımacılığı yaparken araca sivil yolcu alınmaması ve genel trafik kuralları hakkında trafik eğitimi verildi.

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