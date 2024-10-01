Sivas'ta hasat ediliyor! Dubai'ye sipariş yetiştiremiyorlar

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde son yıllarda adını sıkça duyduğumuz Çorum moru soğan, hem iç piyasada hem de uluslararası arenada büyük ilgi görüyor. Bu soğanın, Dubai'deki sofralara ulaşmasıyla birlikte Şarkışla'nın tarımsal üretimi de yeni bir başarıya imza attı.

DOĞANIN İNCİSİ: ÇORUM MORU SOĞAN

Çorum moru soğan, içerdiği zengin vitamin, mineral ve antioksidanlarla sağlığımıza sayısız fayda sunuyor. C vitamini deposu olan bu özel soğan, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direncimizi artırıyor. Aynı zamanda güçlü antioksidan özellikleriyle hücre hasarını önleyerek yaşlanma etkilerini geciktiriyor. Kalp sağlığı için de oldukça değerli olan Çorum moru soğan, kan basıncını düzenleyerek kalp krizi ve inme riskini azaltıyor. Ayrıca, damar tıkanıklığını önlemede etkili olan flavonoidler içermesi sayesinde kan dolaşımını iyileştiriyor. Anti-enflamatuar etkisiyle eklem ağrıları ve romatizmal rahatsızlıklara iyi gelen bu doğal besin, aynı zamanda soğuk algınlığı gibi solunum yolu hastalıklarına karşı da etkili bir kalkan oluyor.

ŞARKIŞLA'DA BEREKET ZAMANI

Şarkışla'da soğan üretimiyle uğraşan çiftçiler, bu yıl oldukça verimli bir sezon geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Özellikle Çorum moru soğanın, Dubai pazarında büyük ilgi görmesi üreticileri sevindiriyor. 550 dönümlük alanda üretilen soğanlardan, 250 dönümlük kısmı Dubai'ye ihraç edilerek hem bölge ekonomisine hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanıyor.

Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azamet Topçu, bu yılın soğan üretimi açısından oldukça verimli geçtiğini belirterek, diğer ürünlerde yaşanan rekolte düşüşlerinin aksine soğan üretiminde önemli bir artış olduğunu vurguladı..