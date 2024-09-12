Sivas’ta iki ayrı kaza! Yaralılar var!

Sivas’ın Kangal ve Koyulhisar ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında biri ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

İlk kaza, saat 17.00 sıralarında Sivas-Malatya karayolunun Örencik köyü yakınlarında meydana geldi. H.A. (37) yönetimindeki 63 EK 883 plakalı otomobil ile A.Ş. (20) idaresindeki 60 YC 053 plakalı otomobil, köy yakınlarında çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki sürücü de ambulansla Kangal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan A.Ş.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

İkinci kaza ise saat 17.30 sıralarında Koyulhisar-Reşadiye karayolu üzerinde gerçekleşti. M.Y. (60) yönetimindeki 06 BG 2553 plakalı otomobil, köy girişindeki plaka tanıma sistemi panosuna çarptı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü M.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Ö.Y. (48), S.Y. (45), H.Y. (60) ve G.Y. (75) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Koyulhisar İlçe Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu kazalar, trafikte dikkat ve hız kontrolünün önemini bir kez daha gözler önüne sererken, olay yerinde hızlı müdahale eden sağlık ve güvenlik ekiplerinin rolü hayati oldu.