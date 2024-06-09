Sivas'ta kabus devam ediyor. 1 kişi daha hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sivas'ta kabus devam ediyor. 1 kişi daha hayatını kaybetti

Havaların ısınması ile yeniden ortaya çıkan keneler özellikle iç bölgelerde can almaya devam ediyor. Sivas’ta 25 yaşındaki bir genç kene ısırması sebebi ile hayatını kaybetti.

Sivas Merkeze bağlı olan Olukman köyünde vücuduna kene yapışan bir genç hayatını kaybetti. Hayvancılık ile uğraşan 25 yaşındaki genç hayvanlarını otlatırken vücuduna kene yapıştığını fark etti.

Keneyi kendi uğraşları ile çıkaran 25 yaşındaki Emre Naçar, bir süre sonra rahatsızlandığı için hastaneye kaldırıldı. Kendisine Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan Emre Naçar, Üniversite hastanesinde tedavi altına alındı.

Yoğun bakım üniversitesinde tedavi gören Naçar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Naçar’ın cenazesi defnedilmek üzere Olukman köyüne nakledildi.

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