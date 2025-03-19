Sivas'ta kar nedeni ile okullar tatil

Kangal, Ulaş, İmranlı ilçeleri başta olmak üzere akşam saatlerinde başlayan yoğun kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle şehirlerarası ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yağışın ardından Sivas Valiliği il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle oluşan tipi ve düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak; Sivas il genelinde, taşımalı eğitim, resmî, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 20 Mart 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.