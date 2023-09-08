Sivas'ta kayanın içinde bulundu hem de binlerce yıllık

Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaptırdığı çeşmenin civarında gezinen kişi, kayanın içinde binlerce yıllık mamut ya da file ait olabileceği düşünülen insan baldırından kalın kemik parçaları buldu.

KAYNAK: İHA
Sivas'ta kayanın içinde bulundu hem de binlerce yıllık

İHA'nın haberine göre, Sivas’ın Gemerek ilçesi Keklicek köyünde yaşayan Ali Öztürk, köyün arazisine çeşme yaptırmak istedi. Çeşme yaptıracağı alanı bulan Öztürk, çeşmeyi yaptırdıktan sonra arazide gezinirken gördükleri karşısında hayrete düştü.

Kayanın zamanla oyulmuş yerinde kemik parçası olduğunu gören Öztürk, yakından incelediğinde kemiğin adeta taşlaşmış olduğunu fark etti. Öztürk, daha önce köy civarında dinozor kemiği bulunduğunu belirtti.

Öztürk ayrıca kaya içinde bulunan kemiğin de mamut ya da fil gibi farklı bir hayvana ait olabileceğini söyledi. İnsan baldırından kalın olan kemik parçalarının milyon yıllık olabileceğini belirten Öztürk, kemik parçalarının incelenmesini istiyor.

Köy sakini Ali Öztürk, bulduğu kemik parçalarının milyon yıllık olma ihtimalinin olduğunu söyleyerek, “Çeşme yaptırmak için buralara gelmiştik. Köyümüzün arazisi. Çeşme yaptıktan sonra ben arazide gezerken kayanın içinde kemik olduğunu tespit ettim. Bu kemiğin çok yaşlı olduğunu zannediyorum" diye konuştu.

Ali Öztürk "Taşlaşmış zarar vermedim. Mamut olabilir daha önce buralarda dinozor kemiği bulunduğu söyleniyor. Yetkililerin araştırmasını istiyorum. İnsan baldırından kalın bir kemik. Milyon yıllık fosildir bu. Çünkü bir kayanın oluşumu milyon yıla takabil ediyor. Buda kayanın içinde kaldığına göre taşlaştığına göre milyon yıllık olma ihtimali var” dedi.

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