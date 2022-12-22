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Sivas'ta kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın her yerde didik didik aranıyor

Sivas’ın Ulaş ilçesinde üç gündür kayıp olan Alzheimer hastası Fatma Fidan’ı arama çalışmaları soğuk hava ve yoğun sise rağmen bugün de sürdü...

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 19:56
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Sivas'ta kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın her yerde didik didik aranıyor

Sivas'ta kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın her yerde didik didik aranıyor
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Selcen Küçükçonğar / Yeniçağ - Sivas

Sivas’ın Ulaş ilçesinde üç gündür kayıp olan 75 yaşındaki Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları soğuk hava ve yoğun sise rağmen sürüyor.    

Ulaş ilçesinde üç gün evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Fatma Fidan için başlatılan arama çalışmaları soğuk hava ve yoğun sise rağmen bugün de devam etti.

Arama çalışmalarına AFAD, jandarma ve polis ekipleri, Sivas Jandarma Bölük Komutanlığına bağlı komandolar ve vatandaşlar katıldı.

Zorlu şartlarda süren arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlanılmadı. Dronun da kullanıldığı arama çalışmaları ilçe kırsalında sürüyor. 

 

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