Sivas'ta Kızıldağ'da Kar Sürprizi

Sivas'ta bahar mevsimine rağmen hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü yerlerde kar yağışı yaşandı.

Sivas'ta Kızıldağ'da Kar Sürprizi

Sivas'ta bahar havasının yaşandığı günlerde yüksek kesimlere kar yağdı. Kızılırmak Nehri'nin doğduğu 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ'ın eteklerinde beyaz örtü oluştu.

Sivas, soğuklarıyla bilinen bir kent olmasına rağmen bu yıl en sıcak kışını yaşamıştı. Ancak Nisan ayında beklenmedik bir şekilde kar yağışı başladı. İl genelinde yağmurun etkili olduğu Sivas'ta, Kızılırmak Nehri'nin doğduğu 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ'ın eteklerinde kar yağışı görüldü.

İmranlı ilçesi Kasaplar köyünde yağmur sonrası hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yağan kar nedeniyle arazi beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Kızıldağ geçidinde ise ulaşım güçlükle sağlandı.

Kar yağışının Nisan ayında görülmesi görenleri şaşırttı. Bazı vatandaşlar karın keyfini çıkarmak için fotoğraf çekinirken, bazıları da bahçelerindeki çiçekleri korumak için çalıştı.

Sivas'ta Kızıldağ'da yaşanan kar sürprizi, ilkbaharın güzelliklerini gözler önüne serdi.

Kızıldağ, Sivas ile Erzincan illeri arasında uzanan 3 bin 15 metre yüksekliğindeki bir dağdır. Kızılırmak, bu dağın güneybatı yamaçlarından doğar. Dağ, Yıldız Dağı, Asmalı Dağı, Tekeli Dağı, Köse Dağı ile birlikte Köse Dağları sistemi içinde yer alır. Kızıldağ, Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinin sınırının ayrıldığı yerdir. Dağın kuzey yamaçları Karadeniz iklimi etkisi altındadır ve ormanlarla kaplıdır.

6e83e3489a972178327099ce1ce7fae5.jpg

31415eda5ddfc9412fb2a78df7465302.jpg

962755cd930e8fddf5061ae0649fbb37.jpg

a59ca666e6e74f55b42c09a09050fb45.jpg

Öne Çıkanlar
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Son Haberler
Fiorentina öldü öldü dirildi. Lech Poznan'ı eledi Spor
Fiorentina öldü öldü dirildi. Lech Poznan'ı eledi
Karanlık tünelde ışık arayan takım: Trabzonspor Spor
Karanlık tünelde ışık arayan takım: Trabzonspor
Mansur Yavaş: Hani İstanbul, Ankara gidince Mekke gidiyordu? Kudüs gidiyordu? Siyaset
Mansur Yavaş: Hani İstanbul, Ankara gidince Mekke gidiyordu? Kudüs gidiyordu?
Meksika'da motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı Dünya
Meksika'da motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı
Fenerbahçe Galatasaray'a salonu dar etti. Finale çıktı Spor
Fenerbahçe Galatasaray'a salonu dar etti. Finale çıktı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar babasını evlendirdi Magazin
Sosyetik güzel Eda Taşpınar babasını evlendirdi
Yasemin Avrupa şampiyonu Spor
Yasemin Avrupa şampiyonu