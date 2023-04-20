Sivas'ta Kızıldağ'da Kar Sürprizi

Sivas'ta bahar havasının yaşandığı günlerde yüksek kesimlere kar yağdı. Kızılırmak Nehri'nin doğduğu 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ'ın eteklerinde beyaz örtü oluştu.

Sivas, soğuklarıyla bilinen bir kent olmasına rağmen bu yıl en sıcak kışını yaşamıştı. Ancak Nisan ayında beklenmedik bir şekilde kar yağışı başladı. İl genelinde yağmurun etkili olduğu Sivas'ta, Kızılırmak Nehri'nin doğduğu 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ'ın eteklerinde kar yağışı görüldü.

İmranlı ilçesi Kasaplar köyünde yağmur sonrası hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yağan kar nedeniyle arazi beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Kızıldağ geçidinde ise ulaşım güçlükle sağlandı.

Kar yağışının Nisan ayında görülmesi görenleri şaşırttı. Bazı vatandaşlar karın keyfini çıkarmak için fotoğraf çekinirken, bazıları da bahçelerindeki çiçekleri korumak için çalıştı.

Sivas'ta Kızıldağ'da yaşanan kar sürprizi, ilkbaharın güzelliklerini gözler önüne serdi.

Kızıldağ, Sivas ile Erzincan illeri arasında uzanan 3 bin 15 metre yüksekliğindeki bir dağdır. Kızılırmak, bu dağın güneybatı yamaçlarından doğar. Dağ, Yıldız Dağı, Asmalı Dağı, Tekeli Dağı, Köse Dağı ile birlikte Köse Dağları sistemi içinde yer alır. Kızıldağ, Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinin sınırının ayrıldığı yerdir. Dağın kuzey yamaçları Karadeniz iklimi etkisi altındadır ve ormanlarla kaplıdır.