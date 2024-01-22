Sivas'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sivas'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Sivas'ın Zara ilçesinde karla kaplanan yolda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 26 kişi yaralandı.

Sivas-Erzincan karayolu Sivas’ın Zara ilçesi Bozkır köyü yakınlarında bir otomobil ile minibüs çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas istikametine gitmekte olan Y.T. sevk ve idaresindeki 58 KD 061 plakalı Koyulhisar ilçesine ait Mercedes marka minibüs ile karşı istikametlerden E.D. sevk idaresindeki 58 ABD 402 Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı.

Meydana gelen kaza sonrası olay yerine sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Kazada 1’i ağır 26 kişi yaralandığı ifade edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.

Kazaya yağan kar nedeniyle kayganlaşan yolun neden olduğunu düşünülürken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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