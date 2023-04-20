Sivas'ta penaltı kararı, sakatlık ve goller peş peşe

Sivasspor Trabzonspor maçının ilk yarısı büyük heyecana sahne oldu.

Sivas'ta penaltı kararı, sakatlık ve goller peş peşe

Trabzonspor 11.dakikada Markovic'le 1-0 öne geçti.

Sivasspor - Trabzonspor karşılaşmasının 22. dakikasında ev sahibi ekip penaltı kazandı.

Bu dakikada kullanılan kornerde Goutas'ın kafa vuruşunu Uğurcan kurtardı.

Dönen topu tamamlamak isteyen Hakan Arslan, Stryer Larsen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek penaltı kararı verdi ve Larsen'e kırmızı kart gösterdi.

Trabzonspor'da Larsen, pozisyon sonrası sakatlık geçirdi ve sedyeyle sahadan çıktı.

Sivasspor'da Saiz, penaltıyı gole çevirdi ve durumu 1-1'e getirdi.

37. dakikada Erdoğan Sivasspor'u 2-1 öne geçirdi.

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