Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. 3 yaralı

Kaynak: İHA
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. 3 yaralı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Kapaklı ilçesi Pınarca Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonu önünde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Pınarca Mahallesi'nden Çerkezköy yönüne doğru giden Adnan A. yönetimindeki 59 M 7290 plakalı yolcu minibüsü, akaryakıt istasyonuna girmek istediği sırada karşı yönden gelen Ali Ö. İdaresindeki 26 AGD 985 plakalı otomobille çarpıştı.

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Kaza sonucu otomobilde bulunan Zeynep Ö., Bedirhan Ö. ve sürücü Ali Ö. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla ardından hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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