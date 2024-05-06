DHA'dan muhabir Rojda Altıntaş'a ulaşamıyoruz açıklaması. 'Demirören'in şoförü haberi yayınlama dedi' demişti

Yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu Timur C.’nin karıştığı ve Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirmesine sebep olduğu kazanın haber olmaması için Demirören Ailesi’nin devreye girdiği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Rojda Altıntaş tarafından servis edilen bir telefon görüşmesinde Altıntaş’ı, DHA’nın sahibi Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören’in şoförü olduğunu söyleyen İlker isimli şahıs arıyor ve Timur C.’nin Yıldırım Demirören’in en küçük oğlu ile çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyerek kazanın haber yapılmamasını istiyor.

DHA muhabiri Altıntaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada olayı doğrularken, yayın kuruluşunun patronajı tarafından baskıya maruz kaldığını açıkladı.

DHA’DAN SKANDALA İLİŞKİN AÇIKLAMA

DHA Genel Müdürü Celal Korkut, ortaya çıkan skandallar ilişkin açıklamalarda bulundu.

Korkut, açıklamasında kazanın kamuoyunda etki oluşturmasının en önemli sebeplerinden biri Demirören Medya’nın konunun üzerine kararlılıkla gitmesi olduğunu iddia ederek, “Meslektaşım Rojda Altıntaş’ın kayda aldığı telefon görüşmelerinde tam olarak ne yaşadığını ve eğer varsa baskıyı benimle açıkça paylaşmasını beklerdim” ifadelerini kullandı.

Korkut, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kemerburgaz’da Oğuz Murat Aci’nin vefatıyla sonuçlanan ve hepimizi derinden üzen kazayla ilgili DHA muhabiri Rojda Altıntaş’ın iddiaları gündeme gelmiştir.

Öncelikle şunu belirteyim muhabirimiz Rojda Altıntaş’ın açıklamaları nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşamaktayım. Kendisi dünden beri telefonlara çıkmamaktadır. Altıntaş, halen bir DHA çalışanıdır ve kendisiyle ilgili herhangi hiçbir işlem yapılmamıştır, yapılmayacaktır.

DHA olarak Kemerburgaz’daki kazayı ilk andan itibaren takip ettik ve haber yaptık. Söz konusu olay CNN TÜRK, Kanal D, Hürriyet, Milliyet ve Posta’da da sürekli gündemde tutuldu. Kanal D, anne Eylem Tok’un kafedeki özel görüntülerine ulaşarak ilk yayınlayan medya kurumu oldu. CNN TÜRK ise defalarca baba Özer Aci’yi yayına aldı. Yıllarca benim de mensubu olduğum Hürriyet konuyu günlerce manşetten verdi. Hatta Kanal D’nin Taş Kağıt Makas dizisinin bir bölümünde söz konusu olay işlendi. Olayın bu denli kamuoyunda etki oluşturmasının en önemli sebeplerinden biri Demirören Medya’nın konunun üzerine kararlılıkla gitmesi ve fikri takip yapmasıdır.

ALTINTAŞ’A ‘İŞBAŞI YAP’ ÇAĞRISINDA BULUNDU

Rojda Altıntaş’ın kayda aldığı telefon görüşmelerinde tam olarak ne yaşadığını ve eğer varsa baskıyı kendisiyle açıkça paylaşmasını beklediğini belirten Korkut, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Kendisine üzüleceği veya baskı altında hissedeceği bir durum olmadığını, bilakis haberi tüm yönleriyle takip edip yayınlamaya devam edeceğimizi söylerdim. Bir meslek büyüğü olarak kendisine ulaşamadığım için buradan sesleniyorum. Bir an önce iş başı yapıp kaldığı yerden görevine devam etmesini bekliyorum.

Rojda Altıntaş’a ve kamuoyuna duyurulur.”