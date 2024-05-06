İsmail Kartal bileti kesti. Konya'da kaybedilen 2 puanın sorumlusunu açıkladı

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İsmail Kartal bileti kesti. Konya'da kaybedilen 2 puanın sorumlusunu açıkladı
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor beraberliğinin ardından flaş açıklamalar yaptı.

Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe 90 dakika sonunda 0-0'lık skora razı oldu. Karşılaşma sonunda konuşan teknik direktör İsmail

Kartal, kaybedilen 2 puan için "Sorumlusu benim" ifadesini kullandı.

İsmail Kartal yayıncı kuruluşa şu ifadeleri kullandı:

"Bugün maça iyi başladık, aslında çok da iyi başlamadık ama ilk devre birkaç net pozisyonumuz vardı. Değişiklerle daha baskılı, daha oyunumuzu etkinleştirerek maçı kazanmayı hedefledik."

"Pozisyonlar da bulduk. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar ellerinden geleni yaptılar. Sadece gol bulamadık. Sorumluluk bana aitti. 7-8 tane net pozisyona girdik. Değerlendiremedik. Çok üzgünüz. Böyle bir şey beklemiyorduk. Sadece golü bulamadık."

"Yarışa devam ediyoruz. Matematiksel olarak hala yarışın içindeyiz. Üzgünüz, yolumuza devam ediyoruz. Matematiksel olarak son maça kadar elimizden geleni yapacağız."

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