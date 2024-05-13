Sivas'ta silahlı çatışma 1 ölü, 1 yaralı

Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, M.Ö. ağır yaralandı. Polis, şüpheli C.K.'yi gözaltına aldı.

Olay, saat 15.30 sularında Kardeşler Mahallesi 38’inci sokakta bulunan bir boş dükkan içinde gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma hızla büyüyerek silahlı bir kavgaya dönüştü.

C.K., yanındaki tabancayla Sadullah Kaya ve M.Ö.'ye ateş açtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralı M.Ö. ise ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüpheli C.K. ise polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.