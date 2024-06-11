Sivas’ta şoke eden olay! Çoban buldu… Yabani hayvanlar parçalamış

Kaynak: AA
Sivas’ta şoke eden olay! Çoban buldu… Yabani hayvanlar parçalamış

Sivas’ın Gemerek ilçesinde, Dendil köyü civarında hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından bozulmuş bir erkek cesedi bulundu.

Olayın bildirilmesi üzerine, jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi ve ceset, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gemerek Devlet Hastanesi morguna nakledildi. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, cesedin yabani hayvanlar tarafından parçalandığı düşünülüyor ve kimlik tespiti için çalışmalar devam ediyor.

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Bu arada, cesedin, 27 Mayıs’ta trafik kazası geçirdikten sonra kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 26 yaşındaki E.K’ye ait olabileceği üzerinde duruluyor. E.K, kaza günü 58 ACY 022 plakalı aracıyla Sızır beldesi yakınlarında bir bariyere çarpmış ve araçta bulunan S.Ç. yaralanmıştı. Kazadan sonra olay yerinden ayrılan E.K için yakınları tarafından jandarma ekiplerine bilgi verilmiş ve bölgede AFAD ile jandarma ekiplerince geniş çaplı bir arama çalışması başlatılmıştı.

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