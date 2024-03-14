Sivas’ta trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Sivas’ta trafik kazası: 3 yaralı
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas-Kayseri kara yolu Şarkışla ilçesi Gücük köyü yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.D. (23) yönetimindeki 06 MCJ 36 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan M.D. (21) ve E.Ç. (21), yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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