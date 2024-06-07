Sivas’ta yetişiyor fiyatı altınla yarışıyor. Kilosu 5 bin TL

Sivas'ta ilkbahar aylarında doğada kendiliğinden yetişen kenger bitkisinin kökünden elde edilen kenger sakızı, sayısız faydasıyla dikkat çekiyor.

Toplanması oldukça zahmetli olan bu sakız, az bulunan ve zor toplandığı için yüksek fiyatlarla satılıyor. Kenger sakızının kilogram fiyatı çeyrek altını geçerek yarım altınla yarışır hale geldi.

ŞİFA KAYNAĞI

Kenger sakızı, diş sağlığından mide ağrılarına kadar birçok sağlık sorununa iyi geliyor. Diş sağlığını korumada etkili olan bu sakız, yüz felci geçiren kişilerin yüz kaslarını çalıştırmalarına da yardımcı oluyor. Ayrıca, mide ağrısı ve şişkinliğine, migren rahatsızlığına da iyi geldiği biliniyor. Kenger sakızı, sadece yurt içinde değil, yurt dışına da gönderiliyor ve gurbetçiler tarafından yoğun talep görüyor.

TANESİ 20 TL, KİLOGRAMI 5 BİN TL

Kenger sakızının satışını yapan Abdurrahman Güler, sakızın topraktan zahmetle çıkarıldığını belirtiyor. Güler, "Bu sakız topraktan çıkarılan bir üründür. Kenger otunu bıçakla kesip kanatıyorlar ve bu kesikten akan beyaz sıvı birkaç gün kuruduktan sonra topraktan toplanıyor. Toplanması oldukça zahmetli olduğu için kilogram fiyatı çeyrek altını geçti ve yarım altınla yarışır hale geldi. Sakızın tanesi 20 lira, kilogramı ise 5 bin lira. Bu sakızı aldıklarında ilk önce iyice yıkamalılar ve bir hafta boyunca çiğneyebilirler" dedi.

YOĞUN TALEP

Kenger sakızına özellikle mide rahatsızlığı olanlar, yüz felci geçirenler ve kulak ağrısı çekenler büyük ilgi gösteriyor. Doğal bir şifa kaynağı olan bu sakız, zahmetli üretim süreci ve yüksek fiyatına rağmen yoğun talep görmeye devam ediyor.