Sivas’ta yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sivas’ta yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu

Sivas polisinin kent içinde bir işyerine düzenlediği baskında piyasa değeri 600 bin lira olan 1302 litre etil alkol, 360 kaçak içki araması ve 7 şişe sahte bandrollü viski ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren 1 iş yeri, 1 depo ve 1 araçta arama yapıldı.

Sivas’ta yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu

Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olan 1302 litre el yapımı kaçak içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen etil alkol, 360 kaçak içki yapımında kullanılan alkol aroması kiti, 23 cinsel içerikli çikolata, 65 cinsel içerikli sıvı içecek, 3 litre el yapımı sahte ve kaçak içki, 7 şişe sahte bandrollü viski ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliye "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Sivas’ta yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu

Sivas’ta yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu

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