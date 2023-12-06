Siverek’te otomobil ile TIR çarpıştı: 4’ü çocuk 9 yaralı

Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolu 20. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İbrahim Yıldız idaresindeki otomobil ile Kasım Alçiçek hâkimiyetindeki TIR ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Yıldız ile otomobilde bulunan Rahime Çin (44), Mihrima Gül Tato (2), Saadet Yılmaz (60), Hümeyra Tato (10), Nurat Tato (37), Ecrin Nur Tato (4), Servet Turan (49) ve Muhammed Ali Turan (3) yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.