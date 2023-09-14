Siverek’te silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Siverek’te silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

İHA'nın haberine göre, olay, öğleden sonra ilçenin Abdulkadir Odabaşı Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehane önünde meydana geldi.

Daha önce husumetli olan 2 grup cadde üzerinde kavga etti. Kavganın şiddetlenmesi üzerine taraflar yanlarında bulunan silahlarla birbirlerine ateş açtı.

Kim veya kimler tarafından ateşlendiği belirlenmeyen silahlardan çıkan mermilerle Habip D (44), Ramazan Ç. (56), Ramazan Ç (60) ve Yusuf Ç. (21) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerin olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayı karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralılardan tedavi altında bulunan Yusuf Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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