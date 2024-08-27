Sıvı gübre yüklü tır kaza yaptı: 1 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, Seyfebeli geçidinde yaşandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 33 DAP 57 plakalı sıvı gübre yüklü tır sürücüsünün aracın hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje düştü.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken tırın dorsesinde bulunan 25 ton sıvı gübrenin bir kısmı ise yola saçıldı.

Yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Temizlik çalışmalarının arından yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.