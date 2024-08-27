Sıvı gübre yüklü tır kaza yaptı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Sıvı gübre yüklü tır kaza yaptı: 1 yaralı

Sivas'ta sıvı gübre yüklü tırın refüje devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, sıvı gübre üzere yola saçıldı.

Alınan bilgilere göre kaza, Seyfebeli geçidinde yaşandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 33 DAP 57 plakalı sıvı gübre yüklü tır sürücüsünün aracın hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje düştü.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken tırın dorsesinde bulunan 25 ton sıvı gübrenin bir kısmı ise yola saçıldı.

Yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Temizlik çalışmalarının arından yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

aw275701-04.jpg

Son Haberler
Suudi Arabistan’ın Cizan şehri bol yağışlarla yemyeşil oldu Video
Suudi Arabistan’ın Cizan şehri bol yağışlarla yemyeşil oldu
Emeklilerin hesaplarına nakit olarak yatırılıyor. Halkbank yeni promosyon veriyor Gözden Kaçmasın
Emeklilerin hesaplarına nakit olarak yatırılıyor. Halkbank yeni promosyon veriyor
Karavanı otobüs sanan teyzelerle gezginin gülümseten sohbeti Video
Karavanı otobüs sanan teyzelerle gezginin gülümseten sohbeti
Manisaspor'da istifa krizi Spor
Manisaspor'da istifa krizi
Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı. DSÖ acil durum ilan etti Gündem
Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı. DSÖ acil durum ilan etti
Arda Güler tehlikede Spor
Arda Güler tehlikede
Kocasına sürpriz yapmak isterken sürprizle karşılaştı Video
Kocasına sürpriz yapmak isterken sürprizle karşılaştı