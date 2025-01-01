Sivil Havacılık yeni yılda idari para cezalarını yükseltti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sivil Havacılık yeni yılda idari para cezalarını yükseltti

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün 2025'te uygulayacağı idari para cezaları belli oldu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) 2025'te uygulayacağı idari para cezaları belli oldu. Buna göre uçaklara lazer tutarak uçuş emniyetini riske atan kişi veya kişilere 131 bin 176 lira para cezası uygulanacak.

ressmi-gazete.webpSivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılında verilecek idari para cezalarına ilişkin yönetmelik yeniden değerlendirme oranına göre belirlenerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre uçak içerisinde duman çıkaran cihaz kullanan ve sigara içen yolculara 19 bin 668 lira para cezası verilecek. Uçuş emniyetini riski edebilecek şekilde hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale edilmesi ve benzer ihlallerde bulunanlara uygulanacak para cezası 131 bin 176 lira olacak. Havalimanlarında güvenlik kontrol noktalarında uyarılmasına rağmen taranmaya, elle aranmaya mukavemet gösterilmesi, güvenlik personelinin işini yapmasına engel olunması durumunda ise, 26 bin 226 TL para cezası uygulanacak. Uçakta taşkınlık yapan, kabin ekipleriyle ve yolcularla tartışan uçuş ekibinin görev yapmasına güç kullanarak engel olan kural tanımaz yolculara ise 19 bin 668 lira idari para cezası verilecek.

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