Sivil polise neşter ve av balatası ile müdahale etmeye çalıştılar

Kaynak: İHA
Sivil polise neşter ve av balatası ile müdahale etmeye çalıştılar

Antalya’da bir gencin telefonunu aldıkları ve karşılığında para istedikleri iddia edilen 5 kişi kendilerini gözaltına almak isteyen polislere neşter ve al baltası ile karşılık vermek istedi. Polis ekipleri şüphelileri ters kelepçe ile gözaltına aldı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde denizde yüzde 1 kişinin cep telefonunu alan 5 kişi telefonunu aldıkları kişinin fark etmesi üzerine tartışamaya başladı. Gençler, telefonu geri vermek için para isteyince telefonu alınan kişi polisi aradı. Telefonu alan 5 kişi olay yerine gelen sivil polislere neşter ve al baltası ile müdahale etmeye çalıştı. Sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi.

Polis ekipleri 5 kişiyi biber gazı ile etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Antalya'da bir şahsın cep telefonunu aldıkları ve karşılığında para talep ettikleri iddia edilen 5 genç, ihbar üzerine olay yerine gelen sivil polis ekiplerine de neşter ve av baltası ile mukavemet gösterince ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Gençlerin üzerinden çalındığı iddia edilen cep telefonu çıkmayınca vatandaşlar ve polis ekipleri olayın yaşandığı yerde bulunan kayaların arasında bir süre telefon aradılar.

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