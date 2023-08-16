Sivilce lekelerini geçiren şifalı bitkiler ortaya çıktı

İnsanların korkulu rüyası olan akne ve sivilce lekelerini geçiren 14 şifalı bitki ortaya çıktı.

Sivilce lekelerini geçiren şifalı bitkiler ortaya çıktı

Cilt sağlığı, pek çok insanın günlük hayatında büyük bir önem taşıdığı biliniyor. Ancak, cilt sorunları, insanların hayatlarını olumsuz yönde etkileyebileceği bildirildi.

Akne ve sivilce izleri, bu cilt sorunları arasında en yaygın olanlardan biri olduğunun altı çizildi.

Akne ve sivilce lekelerini geçiren 14 şifalı bitki ortaya çıktı.

İŞTE 14 ŞİFALI BİTKİ…

-Sinir Otu

-Maydanoz

-Ceviz Yaprağı

-Lavanta

-Aloe Vera

-Çay Ağacı Yağı

-Adaçayı

-Papatya

-Nane

-Biberiye

-Kekik

-Yeşil Çay

-Okaliptüs Yağı

-Zerdeçal

SİVİLCE NEDİR?

Sivilce veya akne; ciltte yaygın olarak bulunan yağ bezlerinin salgısını bıraktıkları kanalların çeşitli nedenlerle tıkanması sonucu yağ bazlı salgının cilt tabakaları arasında birikmesi ve zamanla mikroorganizmalarla enfekte olmasıyla ortaya çıkan bir cilt rahatsızlığıdır.

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