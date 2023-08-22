Gözlükleri çöpe attırıyor öksürüğü bıçak gibi kesiyor. Korona virüsün baş düşmanı oldu

Korona virüse adeta kalkan olan ve hastalığa yakalananların kısa sürede iyileşmesini sağlayan kekiğin yararları saymakla bitmiyor. Kekiğin daha iyi görüş sağladığı, soğuk algınlığı, nezle ve kuru öksürüğü anında tedavi ediyor.

Gözlükleri çöpe attırıyor öksürüğü bıçak gibi kesiyor. Korona virüsün baş düşmanı oldu

Sabah'ın haberine göre, doğru beslenme alışkanlıkları ve bazı bitkisel desteklerle hafızayı güçlendirmek mümkün. İşte size beyne direk etki eden, 1 tatlı kaşığı tüketince hafızayı koruyan baharat: kekik!

Kekik, Akdeniz bölgesinde yetişen bir bitki türüdür. Hem taze hem de kuru olarak kullanılabilen kekik, yemeklere lezzet katar. Ancak kekik sadece bir baharat değil, aynı zamanda sağlık açısından da oldukça faydalıdır. Kekik, içerdiği antioksidanlar sayesinde beyin sağlığını korur ve hafızayı güçlendirir.

MIŞIL MIŞIL UYUTUYOR

Kekikte bulunan bir bileşen olan karnosik asit, beyin hücrelerini koruyarak hafızayı güçlendirir. Ayrıca kekik, sinir sistemi üzerinde de olumlu etkilere sahiptir. Sinir sistemini sakinleştirerek stresi azaltır ve uyku kalitesini artırır. Uykunun hafızayı güçlendirmedeki önemi de göz ardı edilmemelidir.

Kekik, yemeklerde kullanmanın yanı sıra çay olarak da tüketilebilir. 1 tatlı kaşığı kuru kekiği kaynar suya ekleyip 5-10 dakika demleyerek kekik çayı elde edebilirsiniz. Kekik çayını düzenli olarak tüketmek, hafızayı güçlendirmede etkili olacaktır.

FAYDALARI SAY SAY BİTMİYOR

Kekik; iştahı açar, sindirimi kolaylaştırır, solucan (kurt) düşürücüdür. Gazı ve idrarı söktürür, bağırsakları yatıştırır. Aynı zamanda ter ve balgamı da söktüren kekiğin diğer faydalarına birlikte bakalım:

Kekik, anti-bakteriyel özelliklere sahiptir, bu nedenle, genellikle, E.coli gibi bakteriler ve mantarların neden olduğu enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı savaşmak için kullanılır.

Çalışmalar kekik esansiyel yağının, farklı bakteri türlerine karşı antibiyotik dirençli suşlara karşı savaşma gücüne sahip olduğunu bulmuştur. Vücudun içinde ve dışında bakterileri öldürebilir. Ayrıca kekik çayı da cildi ve diğer yüzeyleri dezenfekte etmek için kullanılır.

GÖZLÜKLERİ ÇÖPE ATTIRIYOR

Kekik, yağda çözünen bir vitamin ve bir antioksidan olan A vitamini açısından zengindir. Sağlıklı bir mukus zarını ve cildini desteklemek ve korumak için gereklidir. Böylece kekik daha iyi görmeye yardımcı olur.

Soğuk algınlığı, nezle, boğaz ağrıları ve kuru öksürüğün atlatılmasında yararlı olur. Kekik, antiseptik ve antibiyotik özelliklere sahip olup, soğuk algınlığı ve öksürük için mükemmel bir ilaçtır. Kekik ayrıca bronşit tedavisinde de kullanılır.

Kekik yağı en güçlü doğal antimikrobiyallerden biridir, bu nedenle boğaz ağrısının tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Karvakrol içeriği, boğaz ağrısı için en önemli esansiyel yağlardan biri olmasının başlıca nedenidir.

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